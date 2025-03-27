Развитие редкой болезни у Льва Лещенко удалось остановить — Mash

Медикам удалось остановить развитие редкой болезни у народного артиста России Льва Лещенко. Исполнитель проходил обследование в больнице перед Новым годом. Выяснилось, что состояние артиста стабилизировалось — его перестали мучить слабость, одышка и боли в теле. Как передает Mash, сейчас Лещенко предстоит пройти еще один курс лечения, который продлится три месяца.

По данным Lenta.ru, недавно народному артисту поставили диагноз — "транстиретиновый амилоидоз". Это редкое заболевание, которое возникает из-за нарушения обмена веществ. Недуг появляется из-за мутаций гена белка транстиретина в организме. У больного начинаются различные расстройства и проблемы с сердцем.

Журналисты связались с легендарным исполнителем. Тот подтвердил, что у него есть проблемы со здоровьем, однако предпочел о "болячках" не распространяться. Певец сообщил, что продолжает работать, однако признал, что передвигаться на дальние расстояния уже не в состоянии.