Российской стороне придется пересмотреть весь комплекс экономических отношений с Арменией, если эта страна действительно пойдет по пути вступления в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил в четверг, 27 марта, вице-премьер России Алексей Оверчук.

Политик скептически высказался о принятии армянским парламентом законопроекта, официально запускающего процесс евроинтеграции Армении. Как подчеркнул российский вице-премьер, "мы внимательно отслеживаем эти процессы".

Оверчук заявил, что поскольку Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Евросоюз имеют схожие повестки, Армении придется "определяться и делать этот выбор", так как "на двух стульях одновременно усидеть не удастся, это совершенно точно", сообщает ТАСС.

Ранее Оверчук заявлял, что с учетом экономических и социальных проблем, с которыми сталкивается Европейский союз, вступление в это интеграционное объединение сопоставимо с покупкой билета на "Титаник". При этом становится все более очевидным тот факт, что членство в ЕАЭС — это привилегия.

Между тем пресс-бюро Службы внешней разведки России выразило мнение, что армяне, "умеющие считать деньги", со временем осознают ущерб от свертывания традиционных региональных связей.