Актриса Ольга Дроздова, у которой 17-летний сын, сообщила, что стала бабушкой

Когда-то Ольга Дроздова была очень востребована в кино. Многие зрители ее любят за роль в многосерийном фильме "Бандитский Петербург". Однако в последнее время актриса ушла в тень. Для проекта ИСИ она сделала исключение, дав интервью. Ольга Дроздова призналась, что когда-то у нее на первом месте стояла работа. Однако все изменилось, и теперь актриса посвятила себя семье: супругу, актеру и депутату Дмитрию Певцову, и 17-летнему сыну Елисею.

Также она призналась, что после первого брака не торопилась больше под венец, однако сейчас Ольга совершенно счастлива быть женой и матерью.

"Я так долго сопротивлялась этому названию и званию. Вообще, удивительно, что мы поженились с Дмитрием Анатольевичем. После первого брака я стала противницей официальных отношений. Не в том смысле, что ударилась во все тяжкие, просто так получилось. Хотя и поженили нас обманным путем друзья, когда мы ехали на съемки и вдруг оказались у загса. Я тогда еще не понимала, почему мы снимаем “Королеву Марго” в другом помещении", - рассказала Дроздова.

Теперь Ольга посвящает себя семье, помогает мужу, а также руководит проектом "Певчие Дрозды". В театральной студии Дроздова и Певцов воспитывают талантливую молодежь. Актриса сообщила радостную новость:

"Сейчас я жена… Надеюсь, что и мать хорошая. А внуки же еще! У нас уже 11 внуков родилось, это от всех наших студентов, так что я уже и бабушка".