Новый проект соглашения Украины и Соединенных Штатов по природным ресурсам касается всех полезных ископаемых, в том числе и еще не разрабатываемых на момент подписания. Об этом рассказал в четверг, 27 марта, депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Как уточнил политик в социальных сетях, если киевский режим подпишет этот договор, американцы получат доступ абсолютно ко всем ископаемым ресурсам Украины, включая нефть и газ.

Добычей ресурсов, по этому документу, могут заниматься как государственные, так и частные компании, причем деньги сразу конвертируются в иностранную валюту и выводятся с Украины, отметил депутат.

Железняк также рассказал, что пресловутое соглашение планируется Вашингтоном как бессрочное, а любые изменения в нем возможны будут исключительно с разрешения американцев.

Также нардеп подчеркнул, что договор по недрам не содержит никаких гарантий безопасности для Украины и "даже намеков" на них 58-страничный документ не содержит. В целом, по оценке Железняка, это соглашение "не в нашу пользу" и "просто ужас".

Двумя неделями ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский отмечал, что готов подписать рамочное соглашение с Соединенными Штатами по редкоземельным металлам, при этом уверяя, что "нет никаких секретов за кулисами".

Американские власти между тем нацелились и на украинскую энергетику. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт рассказала, что президент США Дональд Трамп изъявил готовность помочь в управлении электрическими и ядерными станциями на Украине. Хозяин Овального кабинета счел, что если Соединенные Штаты будут контролировать энергетические объекты Украины, это станет лучшим средством их защиты.