За время боевых действий на курском направлении с августа 2024 года противник потерял более 70 380 военнослужащих. Такие данные приводит в четверг, 27 марта, Министерство обороны России.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, лишь за минувшие сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) превысили 190 военнослужащих. Российские бойцы продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

В боевой технике ВСУ потеряли 402 танка, 327 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2 228 боевых бронированных машин, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS.

Ранее президент России Владимир Путин заверил, что все преступления украинских националистов на территории нашей страны фиксируются — российские власти сделают все, чтобы предать суда и наказать преступников, а пострадавшие жители Курской области не будут оставлены без внимания и помощи.

При этом Владимир Путин в беседе с американским коллегой Дональдом Трампом заверил, что в случае сдачи в плен гарантирует солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права.