Никулинский суд избирает меру пресечения главе частного охранного предприятия

В Никулинском районном суде решается вопрос о мере пресечения Максиму Мартынову - московскому бизнесмену, главе охранного агентства, который сначала пытался обмануть сотрудников правопорядка, а потом и подкупить.

Элитный микроавтобус с проблесковым маячком остановили автоинспекторы в поселке Рублево. Попросили предъявить разрешение на использование спецсигналов. На что сначала водитель предъявил документ, который ограничивает право его досмотра. Но фокус не сработал - предписание оказалось поддельным, как и другие разрешения и "корочки".

Глава охранного агентства не сдавался, был уверен, что получится "договориться". В служебном автомобиле мужчина предложил полицейским взятку сначала в 100 тысяч рублей, потом почти в 700. Те отказались, предупредили, что это уголовное дело и все происходящее фиксируется на камеры. Но бизнесмен проявил настойчивость и оставил пакет с деньгами в машине ДПС.

Мартынов был уверен в собственной неприкосновенности. Более того - гарантировал ее клиентам. Его компания предоставляла бронированные авто премиум-класса со спецсигналами, самолеты, а также услуги личных телохранителей.

Вместе с незаконными спецсигналами правоохранители обнаружили и нечто неожиданное. По некоторым данным, в салоне находились скрытые камеры и прослушивающие устройства. Вполне возможно - для слежки за пассажирами. А в их числе, если верить сайту агентства, были топ-блогеры и звезды эстрады. Поэтому теперь к Мартынову вопросы будут не только у следователей.