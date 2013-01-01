Собянин: Более 24 тыс. мероприятий провели в прошлом году театры Москвы

На обновленном фасаде крупными буквами имя человека, который в представлении не нуждается. Художественный театр "Мастерская 12" Никиты Михалкова наконец обрел свой постоянный дом. Позади непростая и длительная реконструкция, и вот теперь историческое здание на Поварской улице готово принять первых зрителей.

"Без малого четыре года ожидания. Я надеюсь, что наши актеры, художники, режиссеры смогут показать себя в полной мере. Зритель, я очень надеюсь, будет доволен", - говорит Игорь Попов, директор художественного театра "Мастерская 12".

Еще совсем недавно это здание - объект культурного наследия 30-х годов постройки - находилось в запустении. Те, кому удалось побывать здесь до реконструкции, даже не верят в такое преображение. Театр изменился до неузнаваемости.

Театр получил уникальные художественные и постановочные возможности. Здесь будут воплощаться самые смелые творческие мечты. Большой зал на 600 с лишним мест трансформируется так, как этого требует режиссерская задумка. Меняется расположение зрительных кресел в горизонтальной и вертикальной плоскости, количество мест и их расположение. В зале уникальная система иммерсионной акустики. Она погружает зрителей в атмосферу происходящего. Есть и технология создания голографических изображений. Она в буквальном смысле оживляет плоские объекты. Но самое важное в театре - сам человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл театр и поздравил его коллектив и художественного руководителя с долгожданным завершением реконструкции.

"В Москве работает порядка 250 театров, из них 64 – городские. С 2013 года завершили строительство, реконструкцию, реставрацию и капремонт 103 зданий и помещений в 41 городском театре. Каждое обновление сопровождается комплексным переоснащением. Режиссеры и артисты получают качественно новые возможности для реализации своих творческих планов. Зрители это ценят – растет популярность и востребованность театров. В прошлом году столичные театры провели свыше 24 тыс. мероприятий, в том числе 259 премьер", - говорится в сообщении главы города в Telegram.

Первые спектакли в театре пройдут уже в начале апреля.