Московский хирург разгадал тайну недуга Ильи Репина

Эти картины стали национальным достоянием, а их автора Илью Репина считают гением. Многие полагают, что в его жизни было немало мистики. К примеру, после того как он изобразил Ивана Грозного в 1885 году, правая рука вдруг отказала, а кисть начала скручиваться, словно превращаясь в лапу. Пошла молва, что художника прокляли высшие силы. Слишком уж страшным изобразил царя. Но Репин не сдался.

В 50 лет он взял кисть в левую руку и продолжил творить. Даже изобрел специальную палитру, которая крепилась ремнями на поясе.

Погружаясь в творчество, Репин забывал о недугах. Работал до самой старости. Одна из последних картин - "Гопак", ее художник начал писать в 82 года и, несмотря на возраст, смог наполнить ее энергией и задором.

Больше века диагноз художника оставался загадкой, и только сейчас ее сумел решить нейрохирург Александр Горожанин из Боткинской больницы. Побывав в "Пенатах" под Санкт-Петербургом, врач вдохновился, собрал консилиум и устроил настоящее детективное расследование, чтобы понять, что на самом деле случилось с рукой Репина. Медики изучили не только старые документы, но и слепок руки Репина, сделанный сыном художника в 1930 году. Сравнив результаты с диагнозами современных пациентов, у которых похожие симптомы, врачи поставили диагноз - атрофия локтевого нерва.

В 19 веке такую патологию не лечили, просто не хватало знаний. Сейчас же эти операции - рутина. 40 минут, и рука начнет работать как прежде.

"Операция выполняется в области локтя под местной анестезией. Болевых ощущений во время операции пациент не испытывает", - рассказал Артем Федяков, врач-нейрохирург ММНКЦ им. С.П. Боткина.

Репину пришлось годами тренировать левую руку, Это как заново учиться ходить. И хотя живописец так и не узнал своего диагноза, его упорство стало уроком современникам: даже когда тело слабеет, творчество побеждает.