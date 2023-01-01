Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле подыгрывает киевскому режиму и Западу, что приводит к дальнейшим убийствам журналистов. Такое заявление сделала в четверг, 27 марта, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства, "ангажированность стала ее позором", а самое страшное, что "ее деятельность непосредственная и приводит к дальнейшим убийствам журналистов".

Однако Россия не собирается молчать и вместе с единомышленниками продолжит добиваться выполнением главой ЮНЕСКО ее мандата, цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что ЮНЕСКО обслуживает интересы тех, кто хочет нанести стратегическое поражение нашему государству. Из-за этого в доклад ЮНЕСКО по безопасности журналистов не вошел ни один случай убийства наших соотечественников, также организация не реагирует на гонения, которым подвергается православная церковь на Украине.

В 2023 году заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой поставил вопрос о выходе России из ЮНЕСКО. Он поинтересовался, нужно ли нашей стране "членство в подобного рода политизированной организации".