Глава МИД Венгрии Сийярто пробежался по Москве

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выложил на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети Facebook фотографию, сделанную во время утренней пробежки по Воробьевым горам в Москве.

"Набираемся сил", - коротко подписал публикацию Сийярто, на которой запечатлен в спортивном костюме и шапке.

К слову, по данным Bloomberg, он уже в 13-й раз с начала СВО приезжает в Россию. По словам самого Сийярто, цель его поездок в Москву – обсуждение путей разрешения кризиса на Украине, обеспечение безопасности энергоснабжения Венгрии и укрепление экономических отношений с Россией.

Накануне, 26 марта, Петер Сийярто встретился с российским вице-премьером Александром Новаком, который курирует в кабмине России топливно-энергетический комплекс. Как уточнили в пресс-службе российского правительства, политики обсудили условия расширения сотрудничества в нефтегазовых и энергетических проектах.