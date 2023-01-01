Российские туристы погибли при крушении батискафа в Хургаде

Четверо туристов из России стали жертвами инцидента с батискафом, который произошел у берегов египетской Хургады. Об этом в четверг, 27 марта, рассказали в российском генеральном консульстве.

Как уточняет дипломатическая миссия в своем Telegram-канале, прогулочный батискаф "Синдбад" потерпел аварию во время подводной экскурсии по осмотру кораллового рифа.

В "Синдбаде" находились 45 туристов — граждан России. Четыре человека погибли, судьба нескольких остается неизвестной. Большинство пассажиров батискафа уцелели, угрозы их жизни нет.

Российские дипломаты прибыли на место трагедии и выясняют все ее обстоятельства и причину.

Летом 2023 года произошла трагедия с батискафом "Титан", прогремевшая на весь мир. Несколько человек решили спуститься в этом аппарате к обломкам корабля "Титаник". Вскоре после погружения связь с батискафом пропала. Как оказалось, "Титан" взорвался, а все его пассажиры погибли.