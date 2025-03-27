Основатель "Русагро" Вадим Мошкович арестован на два месяца

Сегодня, 27 марта, Мещанский суд Москвы арестовал основателя "Русагро" Вадима Мошковича на два месяца - до 25 мая. Он обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, передает РИА Новости.

На аресте настаивал следователь. По его словам, он не видит более мягкой альтернативы, потому что у Мошковича есть паспорт Израиля, его дети проживают за границей, а сам он имеет самолет и может в любой момент покинуть страну.

Интересно, что основатель "Русагро" опроверг слова следователя. Мошкович сказал, что самолета у него нет, сам он находится под санкциями и при желании не сможет покинуть Россию. Кроме того, защита попросила отпустить Мошковича под залог в миллиард рублей. Обвиненный в мошенничестве бизнесмен свою вину не признал.

Как стало известно, Вадим Мошкович и еще несколько человек задержаны по делу о хищениях в агрохолдинге. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве, фигурантам дела грозит наказание вплоть до лишения свободы на десять лет.