Венгрия объяснила нежелание видеть Украину в Евросоюзе

Венгрия возражает против ускоренного принятия Украины в Евросоюз, поскольку непонятно, о приеме какой территории идет речь. Об этом заявил в четверг, 27 марта, руководитель канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш.

Как пояснил чиновник, неясно, "какая территориальная единица хочет присоединиться к ЕС, поскольку речь идет о частично оккупированной стране, охваченной военными действиями".

Официальный Будапешт также выступает против принятия Украины в ЕС, поскольку полагает, что ускоренный прием страны в это интеграционного объединение причинит экономике европейских государств непоправимый ущерб.

Наконец, напомнил Гуйяш, Венгрия ратует за восстановление прав венгерского меньшинства в Закарпатье, сообщает ТАСС.

Ранее председатель венгерского правительства Виктор Орбан заявлял, что Украина "находится в положении просителя", причем "просить тоже надо уметь". Диктовать свои условия членам Евросоюза киевский режим не может, подчеркивал политик.

В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, Еврокомиссия предоставила государствам план реформ, которые требуется реализовать для продолжения интеграционного процесса. Однако оставаться в статусе кандидата на членство в ЕС можно очень долго — например, Турция находится в таком положении с 1999 года.