Погребняк поставила условие, при котором простит Милонова

Все началось с того, что Мария Погребняк высказала мнение, что домохозяйкам надо платить 200 тысяч рублей в месяц. Дескать, их труд недооценен. Погребняк призналась, что лично ей легче отработать 12-часовую смену, чем заниматься бытовыми делами.

"Я так восхищаюсь женщинами, которые посвятили себя хозяйству, семье. Это колоссальный труд, и очень за них обидно, когда мужчины, их мужья обесценивают их работу. Потому что это работа колоссальная, на которую уходит уйма времени, сил и энергии", - заявила Мария Погребняк.

Ее инициатива получила широкий резонанс и дошла до депутата Госдумы Виталия Милонова. Однако он раскритиковал идею о том, что мужья должны выплачивать женам зарплату в 200-250 тысяч рублей. По его словам, удел Погребняк — это быть женой спортсмена. Она привыкла к жизни с высокими запросами.

"Удивлен выбором некоторых российских спортсменов, которые женятся на "неадекватных девушках" с ненормальными запросами", - хлестко высказался Милонов.

Мария Погребняк в ответ возмутилась словам депутата и решила подать на него в суд. По ее мнению, слова Милонова унизительны. И лишь если он публично извинится перед ней, она готова его простить, сообщает ТВЦ.

"Я родила и воспитываю четырех сыновей в период демографического кризиса, поддерживаю молодых режиссеров, снимающих патриотическое кино, занимаюсь благотворительностью. Разве это "антипример"?" - возмутилась Погребняк.

Она заявила, что ее юристы уже подготовили иск. В документе они прикрепят не только высказывание в адрес самой девушки, но и сделают подборку предыдущих его слов. Мария отметила, что ее заявление о зарплате в 250 тысяч женам было попыткой осветить важную тему — обесценивание труда домохозяек.