Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали нанесение ударов по энергетической инфраструктуре России, несмотря на утверждения киевского режима о якобы прекращении подобных атак. Об этом рассказали в четверг, 27 марта, в российском Министерстве обороны.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, из-за удара украинского БПЛА по объекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" произошло отключение высоковольтной линии и прекращение электроснабжения потребителей в Климовском районе.

Другой дрон ВСУ направили на наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа в Крыму, но российской системе противовоздушной обороны удалось перехватить аппарат.

Кроме того, в Брянской области из-за прицельного артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" вышла из строя комплектная трансформаторная подстанция.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что "в одностороннем порядке прекращать удары по врагу, тогда как его войска продолжают обстреливать Украину, Киев не планирует".

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Москве и Вашингтону удалось достаточно быстро согласовать перечень объектов энергетической инфраструктуры, подпадающих под действие временного моратория. С Киевом прямых переговоров российская сторона не ведет, ведь украинские власти сами запретили себе такие контакты.