SHAMAN дал урок музыки в родной школе

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под творческим псевдонимом SHAMAN, дал открытый урок музыки в городе Новомосковск Тульской области.

Певец проводил урок в гимназии № 13, в которой когда-то учился сам. Новомосковск он назвал своим местом силы и рассказал, что песню "Моя Россия" написал о своей малой родине а клип решил снимать именно в этом городе.

В ходе урока, который SHAMAN проводил вместе с учительницей музыки, почетным работником общего образования Российской Федерации Верой Власовой, школьникам рассказали о русской патриотической музыке. В качестве ее образцов послужили не только классические произведения, но также песни самого SHAMAN, сообщает ТАСС.

25 марта президент России Владимир Путин провел заседание Совета по культуре и искусству, в ходе которого заявил, что у нашей страны "не только армия, флот и литературы". Многие виды искусства, включая музыку, являются нашими союзниками — достаточно вспомнить Шостаковича и его симфонию в блокадном Ленинграде.

В феврале в Москве состоялся концерт финалистов проекта "Движение патриотической песни". Певец Денис Майданов отметил, что это "выборка всего самого лучшего, что должно лететь, как новая волна, в российской музыке".