Стало известно об уходе принца Гарри после провала Меган Маркл

Принц Гарри покидает благотворительный фонд, основанный в честь его матери, принцессы Дианы. Организация Sentebale помогает детям с ВИЧ и СПИД в Южной Африке. Она была создана 19 лет назад. Принц Гарри выступал как соучредитель и покровитель.

Теперь же он заявил о разногласиях с председательницей совета директоров Софи Чандаука и обвинил ее в том, что она не хочет уходить с должности, хотя на этом настаивает совет попечителей. В свою очередь та утверждает, что таким образом попечители пытаются отомстить ей за попытку поднять вопрос о неэффективном управлении и инициировать реорганизацию. В итоге Софи обратилась в суд, и он вынес решение в ее пользу, передает ABC News.

По словам женщины, в мире есть личности, которые "ставят себя выше закона", плохо обращаются с простыми людьми, а затем "разыгрывают из себя жертву". Также она заявила, что знает людей, которые только делают вид, что им интересна благотворительность, и используют ее для улучшения своего имиджа.

В Сети пользователи уверены, что Софи имела в виду принца Гарри. Отметим, что известие об уходе принца появилось после провала его супруги Меган Маркл. Ее кулинарное шоу, которое недавно увидело свет, комментаторы раскритиковали в пух и прах.