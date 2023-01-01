Владимир Путин прилетел в Мурманск

Президент России Владимир Путин в четверг, 27 марта, прибыл с рабочей поездкой в Мурманскую область.

Как отмечает ТАСС, прежде глава государства посещал это регион в июле 2023 года, побывав в центре строительства крупнотоннажных морских сооружений "Новатэка". Также Путин в прошлый приезд в Мурманск проводил совещание по развитию поселков в Арктической зоне России.

В августе 2024 года президент принимал в Кремле губернатора Мурманской области Андрея Чибиса вскоре после перенесенного главой региона покушения. Чибис доложил, как идет разработка мастер-планов для трех опорных населенных пунктов Арктической зоны России, в том числе Мурманской.

До того Андрей Чибис рассказал президенту, что в 2023 году Мурманской области впервые удалось добиться миграционного прироста. В северный регион на постоянное место жительства приехало гораздо больше людей, чем уехало.