Волочкова о женихе дочери: "Даже если он мошенник, главное, что любит Ариадну!"

Дочь Анастасии Волочковой через месяц выйдет замуж. По такому поводу балерина готовит грандиозный пир в Санкт-Петербурге.

Волочкова с головой ушла в подготовку к торжеству и даже не задумывается о то, за кого выходит замуж ее единственная наследница. Артистка призналась, что не только не знакома с семьей жениха Ариадны, но даже не знает фамилию парня.

"А зачем мне это надо? Если это мошенник, который любит мою дочь и с которым моя дочь готова венчаться, то это для меня не мошенник, а любимый человек моей дочери, ее жених", — поделилась Анастасия с корреспондентом шоу "Хватит слухов" на "ТВ Центре".



Между тем, СМИ узнали, что хоть Ариадна и называет своего избранника бизнесменом, никаких предприятий у Никиты нет. Говорят, что молодой человек подрабатывает репетиторством, а его семья испытывает финансовые трудности — якобы отец даже вынужден работать в такси.