Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВС России нанесли удары по живой силе и технике пяти украинских бригад и нацбатальона "Айдар" в районах Константинополя и Отрадного в ДНР. Противники потерял до 135 боевиков, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, авиация, ракетные войска и артиллерия поразили объекты инфраструктуры военного аэродрома. Также целями удара стали здания оружейного предприятия ВПК Украины, цеха изготовления ударных беспилотников, склады реактивных снарядов и боеприпасов.

Российские средства противовоздушной обороны сбили в зоне СВО самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Также уничтожено две американские управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.