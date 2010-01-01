Названа причина смерти брата певца Владимира Кузьмина

25 марта певец Владимир Кузьмин сообщил о смерти своего младшего брата Александра. Вдова Наталья раскрыла подробности трагедии. Она сообщила, что Александр находился в Крыму, где проходил реабилитацию. По ее словам, когда он стоял на автобусной остановке, ему вдруг стало плохо. Его доставили в больницу. Медики делали все возможное, чтобы спасти жизнь Кузьмина, но их старания оказались тщетными.

"Три часа пытались откачать, врач мне потом рассказал, у него была очень заторможенная речь, но он мог говорить", - сообщила вдова.

Причиной смерти Александра Кузьмина стала остановка сердца на фоне сахарного диабета, к трагедии привела также и алкогольная интоксикация, передает Starhit. Кроме того, вдова предполагает, что он не смог ввести себе инсулин. В настоящее время Наталья занимается организацией похорон, проститься с Александром Кузьминым можно будет 29 марта в прощальном зале ЦКБ № 1.

Напомним, что Владимир и Александр Кузьмины вместе начинали музыкальную карьеру. Оба выступали в группе "Динамик". Саша был клавишником, бас-гитаристом и звукорежиссером, писал песни. В 1992 году, когда команда гастролировала по США, Александр остался жить в Америке. Однако в 2010 году вернулся в Россию.

В результате Александр Кузьмин ушел тень, и Владимир стал популярнее брата. Он до сих пор дает концерты и гастролирует. А у Александра появились серьезные проблемы с алкоголем. Родственники потеряли связь друг с другом. Интересно, что Саша не отрицал своей любви к выпивке, но алкоголиком себя не считал.