Батискаф с россиянами затонул в Хургаде: что известно о трагедии

Трагедия произошла в египетской Хургаде, где затонул прогулочный батискаф с российскими туристами. По последним данным, в результате аварии погибли 5 человек, среди них двое детей. Пострадали не менее 20 пассажиров - они доставлены в местные больницы. Всего на борту находились 45 россиян, сообщили в генконсульстве. Крушение произошло утром. Из-за ошибки экипажа судно наткнулось на риф.

45 российских туристов, отдыхавших в Хургаде, этим утром отправились на подводную экскурсию. Батискаф "Синдбад" регулярно опускает на дно Красного моря желающих полюбоваться коралловыми рифами. Но это погружение закончилось трагедией.

Среди погибших есть дети. На этом фото - семья врачей из Татарстана. Кристина и Равиль Валиуллины не выжили, две их дочери сейчас в местной больнице. Также госпитализированы еще 12 россиян. Судьба восьми участников экспедиции по-прежнему неизвестна. Пять туристов оказались заблокированы внутри батискафа – их извлекали спасатели.

Субмарина должна была опуститься на глубину более 20 метров. По одной из версий, пилот не справился с управлением - субмарина столкнулась с рифом и перевернулась, произошла разгерметизация салона. Однако, по свидетельству очевидцев, батискаф начал тонуть еще во время погрузки пассажиров, даже не успев отойти от понтонного моста.

Туристы жаловались на батискаф еще в прошлом году: в частности, на обшарпанный корпус, неработающую вентиляцию и духоту в салоне. А также нарушения требований техники безопасности и нехватку спасательных жилетов. При этом экскурсия стоила недешево – около семи тысяч рублей с человека. Местные власти начали расследование. На пирсе гостиницы "Синдбад" находятся дипломаты генконсульства России в Хургаде. Лечение пострадавших оплатит страховая компания.

"В данном случае нарушены требования безопасности. Соответственно, все родственники погибших, покалеченных, выжившие чудом в этом батискафе, они имеют право на компенсацию морального вреда в соответствии с законом о защите прав потребителей", - отметил Алишер Захидов, адвокат.

Сейчас все погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады отменили, экскурсии и продажи билетов на них приостановили.