Путин возложил цветы к монументу "Защитникам Советского Заполярья"

Владимир Путин сегодня прилетел в Мурманск с рабочей поездкой. Президент примет участие в Международном арктическом форуме, который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути.

В столице Арктики глава государства возложил цветы к монументу "Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны". Он был открыт в 1974 году – к 30-летию разгрома немецко-фашистских войск на этой земле. Год спустя, в 1975-м, там зажгли вечный огонь. В 2004-м году комплекс расширили, открыв аллею славы с мемориальными плитами городов-героев.

Владимиру Путину также представили информацию о мастер-планах опорных населенных пунктов Арктической зоны. На реализацию этих проектов планируется направить более трех триллионов рублей.