В Госдуме потребовали отобрать у Депардье российский паспорт

Французского актера Жерара Депардье необходимо лишить гражданства Российской Федерации за его недостойное поведение. Такое мнение высказал в четверг, 27 марта, лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.

Российского политика возмутило заявление Депардье о "русской натуре", которым он попытался оправдать свое грубое поведение. Миронов счел недопустимым подобное оправдание распущенности, потребовав, чтобы актер вел себя прилично и уважал страну, "в которой к тебе душевно отнеслись".

Сергей Миронов предложил Жерару Депардье брать пример с голливудской звезды Стивена Сигала, также удостоившегося российского гражданства. По мнению парламентария, Сигал — это "настоящий мужик, с ясным пониманием добра и зла", а "этого лягушатника надо лишить гражданства, а имущество в России конфисковать", сообщает Telegram-канал "Кровавая барыня".

Жерар Депардье не раз вызывал общественное возмущение, но находились у него и заступники. Пьер Ришар, Карла Бруни, Кароль Буке и еще около полусотни звезд подписали открытое письмо в защиту коллеги и друга.

Между тем Депардье и сам пострадал от действий злоумышленников: мошенники оформили на французского актера Жерара Депардье микрозайм в России. Преступники, по всей видимости, рассчитывают, что актер не станет обращаться в российские правоохранительные органы.