Джанабаева показала подросшего сына от Меладзе

У Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой трое детей: 21-летний сын Константин, десятилетний сын Лука и трехлетняя дочь Агата. Средний Лука пошел по стопам родителей и тоже занялся музыкой. О достижениях наследника Альбина Джанабаева рассказала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Она сообщила, что вначале Лука заинтересовался барабанами, потом занялся игрой на гитаре и бас-гитаре. За ними последовали саксофон и кларнет. И вот однажды, видя старания сына, Валерий Меладзе предложил Луке выступить вместе с ним. Тот согласился. Альбина показала, как мальчик аккомпанировал отцу во время его концерта в Испании. Джанабаева поддерживала отпрыска из зала.

"Ну что тут скажешь? Горжусь, восхищаюсь и очень люблю!" - написала Альбина.

Многочисленные комментаторы рассыпались в комплиментах и добрых пожеланиях. Некоторые поклонники отметили, что подросший Лука внешне больше похож на Альбину, чем на Валерия.