Лолита заявила, что турецкие сериалы повышают рождаемость в России

Певица Лолита Милявская отреагировала на новости о возможном запрете турецких сериалов. 61-летняя артистка совершенно не согласна с теми, кто говорит, что подобные фильмы снижают рождаемость в стране.

Милявская попросила не лишать россиянок возможности смотреть на красивых турецких мужчин. По мнению певицы, они положительно сказываются на демографии.

"Хочу обратиться к законотворцам: пожалуйста, не запрещайте турецкие сериалы, они, наоборот, повышают рождаемость. Когда у тебя мужик страшный, и живот у него, и изо рта пахнет, ты закрываешь глаза и представляешь, что с тобой занимается сексом мужик из турецкого сериала. И сразу деторождаемость лучше идет", — пошутила Лолита.

Исполнительница хита "Пошлю его на" призналась, что на самом деле не смотрит турецкие сериалы. При этом Милявская заявила, что если в России запретят кино из Турции, то она перейдет на китайские и монгольские ленты.