Неизвестна судьба восьми туристов после крушения в Египте

После крушения батискафа возле побережья Хургады в Египте спасены 38 россиян. Как сообщили в генконсульстве России, судьба остальных пока неизвестна. По данным дипведоства, 24 российских туриста развезены по отелям, еще 14 россиян госпитализированы.

Как сообщил ТАСС генеральный консул России в Египте Виктор Воропаев, судьба по меньшей мере восьми человек остается неизвестной после аварии. На борту прогулочного батискафа находились 45 российских туристов.

Ранее стало известно от источника в управлении скорой помощи Египта, что при крушении прогулочного батискафа в районе Хургады погибли шесть человек. Пятеро из них – иностранцы, их гражданство устанавливается. Еще пятеро по-прежнему находятся внутри судна.