Три человека пострадали в результате взрыва в Ленинградской области

Медики в Приморске Ленинградской области оказывают помощь пострадавшим от возгорания в многоквартирном доме. Как сообщили в комитете по здравоохранению, пострадали двое взрослых и один ребенок.

Днем 27 марта стало известно о взрыве в квартире в многоквартирном доме в Приморске. В результате несколько квартир получили повреждения. На место происшествия были направлены пожарные, медицинские бригады и полиция.

После взрыва возникло возгорание. Предполагают, что взорвался баллон с бытовым газом. По последним данным, число пострадавших возросло до четырех.