"Как позорно!" Во Франции пристыдили набросившегося на Уиткоффа Зеленского

Владимир Зеленский набросился на спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа во время телеинтервью. Глава киевского режима не выбирал слов, когда говорил о представителе Вашингтона.

Это очень насторожило лидера партии "Патриоты" Флориана Филиппа. Политик считает, что подобное поведение показывает нежелание Зеленского мирно урегулировать конфликт. Ведь пока идут боевые действия, он может и дальше оставаться у власти.

"На французском телевидении Зеленский яростно набросился на спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа! Он называл его агентом Кремля, потому что тот хочет мира! По словам Зеленского, он находится под влиянием российского нарратива! Как позорно так с ним обращаться!" — написал Филиппо на своей странице в соцсети.

Напомним, что Уиткофф в интервью Такеру Карлсону, рассказал об обсуждении статуса новых российских регионов. По его словам, центральным вопросом по этой теме остается признание новых российских регионов международным сообществом, Украиной, а также "способность Владимира Зеленского выжить политически, если он это признает", пишет РИА Новости.