Автомобиль влетел в толпу в Екатеринбурге

Четыре человека пострадали в результате ДТП у Таганского ряда в Екатеринбурге. Автомобиль вылетел на пешеходную зону. По словам очевидцев, водитель врезался в другую машину, после чего выехал на тротуар.

Как сообщает Telegram-канал Readovka, пострадавшие - двое мужчин, одна женщина и ребенок. Все они в тяжелом состоянии, точное число пострадавших уточняется. Водители обоих автомобилей живы. На месте работают спасатели и полиция.

Очевидцы передают с места происшествия что прямо на земле лежат раненые. Сильно пострадали женщина, мужчина и ребенок. Канал уточняет, что в результате ДТП ранены 5 человек, в том числе 2 детей. Один из детей в тяжелом состоянии, у второго состояние средней тяжести. Еще трое взрослых в состоянии средней тяжести доставлены в медицинские учреждения.