В Якутии ученые приступили к изучению мумии шерстистого мамонта

Большое событие в мире палеонтологии. В Северо-Восточном федеральном университете Якутии приступили к изучению мумии шерстистого мамонта. Уникальная находка была обнаружена в прошлом году в Верхоянском районе. Останкам, предположительно, не меньше 50 тысяч лет. Но удивил ученых не только геологический возраст мамонта.

Научный мир замер в ожидании, а этот международный семинар ученые уже называют сенсационным.

"Конечно, мамонт очень уникальный. Дело в том, что возраст - запредельный. С таким возрастом находка очень редкая. Можно сказать, единственная в мире. Этот мамонтенок пережил два оледенения", - рассказал Анатолий Николаев, ректор СВФУ.

Мамонтёнок Яна, несмотря на юный возраст, ей всего-то было около года - может помочь человечеству ответить на очень важные вопросы. Какой был климат на Земле 50 тысяч лет назад? Как млекопитающие защищались от холода? Чем болели и чем питались? А все благодаря исключительной сохранности мумии. У мамонтёнка в наличии и чудесные маленькие уши, и хобот, что большая редкость.

"Мы видим, что сохранился желудок, часть кишечника. Естественно, сердце, легкие. То есть внутренние органы - они несут огромную информацию патологоанатомическую. Которую, безусловно, придется еще не один год расшифровывать", - пояснил Алексей Тихонов, ведущий научный сотрудник музея мамонта Северо-Восточного федерального университета, ведущий научный сотрудник зоологического института РАН.

"Это находка - действительно уникальная. Мы отобрали образцы содержимого желудочно-кишечного тракта шерстистого мамонта. И далее задача - выделить ДНК и прочитать её", - отметил: Артем Недолужко, руководитель лаборатории палеогеномики в Европейском университете, город Санкт-Петербург.

Результатов исследований с нетерпением ждут и два жителя Верхоянского района Якутии. Именно они летом прошлого года обнаружили мамонтёнка в провале Батагайка. Передняя часть лежала на глубине 40 метров. А задняя оставалась в мерзлоте. Мужчины мешкать не стали - не просто вынесли находку на поверхность, но вполне профессионально соорудили для неё ледник. Дело в том, что в этом провале за последние 16 лет кого только ни находили: Батагайского бизона, мумию копытного лемминга, верхоянскую лошадь. Так что местные умеют определять останки вымерших животных не хуже, чем жители центральной части России - ложные опята. Узнавшие о находке ученые моментально примчались к провалу и доставили мамонтёнка в Северо-Восточный федеральный университет. Действовали крайне осторожно.

"Палеомикробиологические исследования позволяют оценить: а есть ли реальные какие-то риски, связанные с растеплением вечной мерзлоты? С распространением каких-то древних микроорганизмов? Это вопрос, который следует изучать в дальнейшем", - рассказал Артемий Гончаров, профессор кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии Северо-Западного медицинского университета им. Мечникова.

В ходе семинара проведут множество исследований, но большинство ждёт результаты молекулярно- генетических экспертиз. Ученые начали работу над геномными данными. А неравнодушная общественность в очередной раз заговорила о клонировании мамонтов.

"Может быть, мы нарастим недостающие гены в целую хромосому? И наука позволит нам, чтобы очень похожее на мамонта существо появилось", - сказал Анатолий Николаев, ректор СВФУ.

Может, с Яной повезёт? И её клон будет мирно пастись у Батагайского кратера. В Якутии места всем хватит, в том числе и мамонтам.