Российская армия усиливает давление на Ямполовку. Подразделения ВС России продвигаются в Тернах, практически полностью взяв под контроль населенный пункт, сообщает украинский аналитический ресурс Deep State.

По данным издания, российские военные продвинулись в районе Лимана в Донецкой народной республике. Авторы также признали успехи ВС России у населенного пункта Ивановка на правом берегу реки Жеребец и усиление давления российских подразделений на Екатериновку.

Украинские ресурсы ранее пожаловались на высокую активность российских войск в Сумской области. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.