Пашу Техника ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ в Таиланде

Рэпер Павел Ивлев, более известный под псевдонимом Паша Техник, госпитализирован. Артист в тяжелом состоянии.

"Его ввели в искусственную кому, но вроде его жизни ничего не угрожает. Доктора за ним следят, думаю, он выживет и всех нас переживет", — сообщил Telegram-каналу "Осторожно, новости" менеджер артиста Марк.

В больницу рэпер попал 27 марта около 10:30 утра. Изначально была информация, что Паше Технику просто поставили капельницу, но позднее состояние артиста ухудшилось, он не мог самостоятельно дышать. Рэпера ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Что именно произошло с Техником, менеджер уточнять не стал.

По некоторым данным, у артиста отравление, предположительно, вызванное запрещенными веществами. "Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая сообщила, что музыкант находится под ИВЛ в тайской больнице из-за отравления запрещенными веществами", — написала на своей странице в соцсети Алена Водонаева.

Напомним, что в прошлом году суд признал Пашу Техника виновным в пропаганде наркотических средств. Рэпер разместил в Сети песни об употреблении и сбыте запрещенных препаратов.