Макрон сообщил об отправке военных на Украину

Делегации французских и британских военных отправятся на Украину. В планах – разработка формата будущей военной поддержки ВСУ, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Как передает агентство Reuters, Париж и Лондон посредством отправки делегации намерены проработать "меры сдерживания". По словам Макрона, задача заместить украинские войска не ставится.

Французский президент также сообщил, что в ближайшие три недели министры иностранных дел стран ЕС выработают конкретные предложения по контролю режима прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения. Ранее сообщалось, что европейские страны постепенно отказываются от идеи отправить войска на Украину.