Стало известно, где и когда состоится прощание с Алексеем Веселкиным

Заслуженный артист России Алексей Веселкин скончался 26 марта. Ему было 63 года. Долгое время ведущий шоу "Царь горы" боролся с раком.

Прощание с Веселкиным состоится в Москве 29 марта. Гражданская панихида пройдет в Российском академическом молодежном театре (РАМТ). Поклонники смогут проститься с артистом c 11 до 13 часов. Похоронят ведущего на Троекуровском кладбище.

Телезрители навсегда запомнят Алексея Веселкина по популярным в нулевые передачам "До 16 и старше", "Детский час", "Царь горы". Кроме того, артист более 40 лет играл в Российском академическом молодежном театре (РАМТ),, пишет ТАСС.