Путин выступил на Международном Арктическом форуме в Мурманске

Северный морской путь должен стать ключевым участком Трансарктического транспортного коридора, который пройдёт от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока. Об этом заявил сегодня Владимир Путин, выступая на пленарном заседании шестого Международного Арктического форума "Арктика - территория диалога".

По дороге из аэропорта в Мурманск кортеж российского президента делает остановку у памятника защитникам Заполярья. Здесь, на сопке Зеленый мыс на высоте около 200 метров над уровнем моря, каменный солдат Алеша в плащ-палатке смотрит в сторону Долины Славы, где в 44-м шли ожесточенные бои. Памятник открыли к 30-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Условия в Заполярье не то чтобы очень суровые: температура здесь сейчас чуть выше нуля. Идет снег, но ради этих уникальных пейзажей туристы и готовы ехать на край света. И регион активно развивается в этом направлении. Но не только.

Главе государства показывают мастер-планы опорных населенных пунктов. Это 16 агломераций в девяти регионах. По решению президента разработана стратегия развития Арктической зоны на ближайшие 10 лет, стала доступна арктическая ипотека. Ее действие продлили до 2030 года, напомнил президент. Тысячи семей в Воркуте, Салехарде, на Чукотке улучшили жилищные условия, а по программе "Арктический гектар" получили участки для индивидуального жилищного строительства и малого среднего бизнеса. Теперь этим всем могут воспользоваться и участники спецоперации.

"Предстоит укреплять транспортную, логистическую инфраструктуру, расширить возможности экономики, бизнеса с обязательной защитой чувствительных экосистем Арктики. Необходимо улучшать городскую среду, благоустраивать населенные пункты Крайнего севера. В целом повышать качество жизни людей. Чтобы у них была интересная, оплачиваемая работа. Современные системы образования и здравоохранения. Чтобы жить в Арктике было комфортно и привлекательно", - отметил Путин.

Мурманск не зря называют воротами в Арктику. Здесь реализуют уникальные проекты, возводят морские сооружения, транспортные узлы.

"Мурманск - это порт приписки атомного ледокольного флота России, он, как известно, играет определяющую роль в освоении арктических судоходных трасс, Арктики в целом. На Кольском полуострове базируется наш самый мощный Северный флот, обеспечивающий безопасность арктических рубежей России. Еще вчера говорил на этот счет с руководством Минобороны. Докладывал начальник Генерального штаба о том, как воюют моряки. Еще раз хочу поблагодарить вас за службу, за мужество которого проявляют североморцы в ходе СВО", - сказал Путин.

Северный морской путь - это не просто кратчайший маршрут, связывающий Восток и Запад, это стратегический актив России. В последние годы ведется работа над тем, чтобы путь стал конкурентоспособным на международной арене.

"Напомню, мы уже обсуждали с правительством вопрос о том, что нужно в деталях определить модель развития Севморпути, обеспечить грузопотоки, инфраструктуру и флот. Договорились отработать организационные моменты. К сожалению, решения на этот счет до сих пор не приняты, а модель не составлена", - отметил Путин.

Международное сотрудничество в Арктике необходимо. Но не стоит устраивать здесь борьбу за место под солнцем. На форуме "Арктика - территория диалога" президент отметил, что регион стал ареной политической конкуренции.

"К сожалению, сейчас международное взаимодействие в северных широтах переживает не лучше времена. В предыдущие годы многие западные государства взяли курс на конфронтацию, прекратили научно-образовательные и культурные контакты", - сказал Путин.

Владимир Путин напомнил о планах США присоединить Гренландию. И эти планы имеют давние исторические корни, его поднимают не впервые. Впрочем, Россию волнуют только свои национальные интересы.

"Вопрос присоединения Гренландии — дело двух государств, и не имеет к нам никакого отношения. Но при этом нас беспокоит только тот факт, что страны НАТО в целом все чаще обозначают крайний север как плацдарм возможных конфликтов, отрабатывают применение войск в этих условиях. В том числе и силами своих новобранцев: Финляндии и Швеции", - отметил Путин.

В Москве внимательно следят за развитием ситуации, выстраивая адекватную линию реагирования. При этом повышая боевые возможности вооруженных сил и модернизируя объекты военной инфраструктуры, сказал Путин. В этом году исполняется 500 лет с начала российского освоения Северного морского пути. Путин отметил, что наша страна и дальше будет укреплять свое глобальное лидерство в Арктике. Поэтому задачи, которые ставят и решают здесь, должны быть исторического масштаба, с расчетом на десятилетия, а, может, даже и на века.