В России появится единый реестр нуждающихся в жилье граждан

В России появится единый реестр граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий - об этом на заседании кабмина сообщил Михаил Мишустин.

Премьер-министр напомнил: рассчитывать на господдержку в первую очередь могут семьи с детьми, семьи с низкими доходами, ветераны, люди с инвалидностью, а также переселенцы с крайнего севера. Однако сейчас, отметил Михаил Мишустин, данные находятся в разных информационных системах - федеральных, региональных, муниципальных.

Предоставлять жилье или нет - решают собственники зданий. Причем, регионы могут устанавливать и свои меры поддержки. Общая база - уверены в правительстве - позволит работать значительно быстрее.