Глава киевского режима Владимир Зеленский после саммита "коалиции желающих" в Париже выступил с очередным антироссийским заявлением. Президент Украины объявил, что снятие санкций с Москвы станет "катастрофой для дипломатии".

По словам Зеленского, санкции — это один из немногих реальных инструментов, которые на сегодняшний день есть у мира, чтобы склонить Россию к "серьезным переговорам". "Что еще есть, кроме санкций?" — эмоционально отметил украинский лидер.

Зеленский убежден, что в случае, если ограничительные меры в отношении Москвы будут ослаблены, то многие в мире "перестанут верить, что санкции действительно работают".

Напомним, 25 марта Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США, которые прошли в Саудовской Аравии. В ходе встречи удалось достигнуть договоренности о запрете использования коммерческих судов в военных целях, а также о прекращении на 30 дней атак на объекты энергетической инфраструктуры как Украины, так и России.

При этом Москва особо подчеркнула, что соглашения относительно Черного моря начнут действовать только после того, как Запад отменит санкции в отношении ряда российских банков и восстановит их доступ к межбанковской системе SWIFT, пишет "Газета.ру".