Российские ПВО сбили 78 украинских дронов

В ночь на 28 марта дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 78 украинских беспилотных летательных аппаратов. В частности, 32 БпЛА – над Воронежской областью, 19 дронов – над Саратовской областью, 17 беспилотников – над Курской областью, шесть БпЛА – над Белгородской областью, два дрона – над Липецкой областью, по одному дрону – над Ростовской и Тамбовской областями, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

К слову, 27 марта в пяти регионах России нашли обломки нового ударного беспилотника ВСУ. Останки FP-1 обнаружили в Саратовской, Московской, Воронежской, Калужской и Тульской областях. Новый украинский беспилотник способен нести 60-килограммовый заряд взрывчатки.

Меж тем подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВС России нанесли удары по живой силе и технике пяти украинских бригад и нацбатальона "Айдар" в районах Константинополя и Отрадного в ДНР. Противник потерял до 135 боевиков, сообщили в Минобороны России.

Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия поразили объекты инфраструктуры военного аэродрома. Также целями удара стали здания оружейного предприятия ВПК Украины, цеха изготовления ударных беспилотников, склады реактивных снарядов и боеприпасов.