Российские войска продолжили нанесение ударов по военным объектам ВСУ. Как сообщают очевидцы, этой ночью взрывы гремели в Полтаве и Одессе. Воздушная тревога сейчас объявлена в пяти областях Украины.

В зоне спецоперации активные действия наших подразделений отмечены практически на всех участках фронта. Накануне российский триколор поднят над пунктом пропуска "Суджа" на границе Курской и Сумской областей.

Минобороны показало кадры недавнего освобождения населенного пункта Малые Щербаки в Запорожье. Отличились бойцы 108-го гвардейского десантно-штурмового полка. Передовые отряды встретили ожесточенное сопротивление противника, но это не остановило наши подразделения. Вскрытые огневые точки ВСУ уничтожали ударными дронами, а потом десантники доставали неонацистов в укрытиях. Не удалось боевикам подвезти и резервы, по ним точно отработала артиллерия.

Ударный беспилотник ВСУ, который был запущен в сторону одного из населенных пунктов, поразил зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" группировки "Днепр". После уничтожения расчет продолжил ведение радиолокационной разведки. "Панцирь" способен одновременно сопровождать до 12 целей в любых погодных условиях. РЭБ противника ему тоже не помеха.