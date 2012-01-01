Врач из Татарстана выжила в катастрофе батискафа в Египте

Семья врачей из Татарстана числилась в списке погибших в катастрофе батискафа в Египте. Об этом сообщает RT со ссылкой на Telegram-канала Shot.

По данным канала, 38-летняя Кристина и 40-летний Равиль Валиуллины работали в ЦРБ в поселке Уруссу, куда устроились 23 июля 2012 года: он - анестезиологом, она — педиатром. Семья часто путешествовала, они проводили отпуск в ОАЭ и Турции.

Оба супруга попали в списки жертв аварии возле Хургады. Позже выяснилось, что одно из имен туда включили по ошибке: Кристина Валлиулина выжила, ее супруг Равиль погиб

Туристический батискаф затонул у побережья египетской Хургады 27 марта. По предварительной версии, пилот не справился с управлением и врезался в риф. В российском генконсульстве сообщили, что 38 россиян удалось спасти. Число погибших выросло до 9 человек, среди жертв трагедии есть ребенок.