Не о такой жизни мечтала: Меган Маркл стала больше работать из-за бедности принца Гарри

Меган Маркл разочаровалась в жизни с принцем Гарри. Американская актриса мечтала летать на частном лайнере, отдыхать на лучших курортах мира и одеваться у самых модных дизайнеров. Но, оказалось, что хоть Гарри и член королевской семьи, миллиардов у него нет.

Герцогиня Сассекская после знакомства с родственниками мужа не сразу осознала, что в семье строгая иерархия, и у младших ее членов практически ничего нет, деньги им выдают старшие. На момент свадьбы с Меган Гарри содержал отец. Тогда король Карл III среди прочего носил титул герцога Корнуолльского. Из фонда герцогства выделялось около пяти миллионов фунтов, которые распределялись между принцами Уильямом и Гарри.

Сегодня же титул герцога Корнуолльского принадлежит Уильяму, а значит Гарри для получения "королевских" средств приходится полагаться на брата, с которым у них натянутые отношения.

Меган и слышать не хочет о принце Уильяме, она предпочла больше работать и обеспечивать свою семью, а не клянчить деньги у ненавистного деверя. "Маркл решила разбогатеть, потому что узнала, что принц Гарри далеко не так богат, как она ожидала", — пишет The Sun.

За последние пару лет Меган Маркл создала несколько новых личных бизнес-проектов. Среди них нашумевшее кулинарное шоу на Netflix "С любовью, Меган", подкаст "Признания предпринимательницы", а также собственный бренд продуктов As Ever. Кроме того, бывшая актриса активно сотрудничает с брендами одежды и рекламирует их на своих страницах в социальных сетях.

"Она хочет стать миллиардером. Она хочет иметь частный самолет. Она хочет жить определенной жизнью", — рассказал британским журналистам один из знакомых герцогини Сассекской.