Власти Молдавии задержали лидера оппозиционной партии "Шанс". Алексея Лунгу взяли под стражу в аэропорту Кишинева.

Как рассказал Лунгу Telegram - каналу "Первый в Молдове", он не является фигурантом уголовного дела. Полиция не предъявила решения судьи или прокурора. По словам оппозиционера, это — очередной беспредел, творимый нынешней властью, за который ей придется ответить.

Ранее Кишинев нашел повод для ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул. Власти решили осудить Гуцул за несоблюдение порядка управления финансовыми средствами политических партий и избирательных фондов.