Осмелевший Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Украинский лидер заявил, что "никогда не боялся", передает "РБК-Украина".

По словам Зеленского, он готов к переговорам в любом формате. Украинский лидер добавил, что не будет молчать: он обвинил Россию в "неготовности к мирному урегулированию" конфликта.

Глава киевского режима ранее прокомментировал намерение США снять некоторые санкции с России. Зеленский назвал это катастрофой: он добавил, что считает санкции одним из немногих инструментов воздействия на Москву.