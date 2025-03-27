Путин: Россия отреагирует на участие Швеции и Финляндии в НАТО

Россия будет реагировать на участие Швеции и Финляндии в деятельности Североатлантического альянса. Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании Международного арктического форума, который проходит в Мурманске.

По словам главы государства, Россия не допустит посягательств на свой суверенитет и защитит свои интересы, передает РИА Новости.

Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев отметил, что Финляндия превращается в плацдарм для агрессии против России.