Коротченко: В Арктике будут сталкиваться интересы великих держав современного мира

Есть ли риск того, что борьба за Арктику пойдет не только в экономике, но и на поле военного соперничества? Насколько надежно защищены интересы России в Заполярье? И какие преимущества мы можем предложить странам, готовым к сотрудничеству в Арктике?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Арктика - это пространство, где будут сталкиваться интересы великих держав современного мира. Мы видим желание команды нового президента США нарастить там военные и геополитические возможности. Именно поэтому американцами ставятся вопросы о присоединении Канады и Гренландии. Все это плацдарм для решения двух ключевых задач: военный плацдарм и природные ресурсы", - отметил эксперт.

Полный комментарий Игоря Коротченко смотрите в видео.