14-летняя актриса, сыгравшая Манюню, попала на украинский сайт "Миротворец"

Актриса Екатерина Темнова оказалась в базе данных экстремистского сайта "Миротворец"*. Звезда сериала "Манюня" стала одной из самых юных в списке — ей всего 14 лет.

Девочку внесли в базу "Миротворца"* за участие в мероприятии, которое проходило в "Артеке". Екатерина проводила в детском лагере в Крыму одну из встреч в рамках всероссийского проекта "Разговоры о важном", приуроченном к 100-летию "Артека".

Напомним, что создатели "Миротворца"* включают в базу сайта людей, "опасных для украинской государственности". Теперь в списке "врагов Украины" значится и 14-летняя актриса, пишет ТАСС.

Попадание в украинскую базу Екатерины Темновой прокомментировала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она, заявила, что случившееся можно считать "признанием того, что она настоящий патриот своей страны".

* Сайт запрещен в России по решению суда.