Путин оценил планы Трампа по присоединению Гренландии

Вполне серьезными назвал планы Соединенных Штатов по присоединению Гренландии президент России. Владимир Путин отметил, что такие намерения существуют давно, и их не следует считать экстравагантными.

В своем выступлении на Международном арктическом форуме российский лидер отметил, что притязания США на остров имеют давние, исторические корни. Они объясняются обострившейся геополитической борьбой.

Путин считает, что Вашингтон продолжит продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике, передает РИА Новости. Президент России выступил на Международном арктическом форуме, который проходит в Мурманске 26-27 марта. Его девиз - "На Севере - жить!".