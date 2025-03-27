Зеленский вычислил инопланетянина в делегации США

Человека с другой планеты заметил украинский лидер Владимир Зеленский среди представителей американской администрации. По его мнению, очень "абстрактным" выглядит спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Как заявил Зеленский, для украинцев это люди с другой планеты. Он оценил высказывания Уиткоффа о роли территориального вопроса в конфликте на Украине, а также добавил, что пребывает "в разных реалиях" со спецпосланником Трампа, передает "Украинская правда".

По мнению Зеленского, Уиткофф очень часто цитирует "кремлевские нарративы". Ранее в интервью Такеру Карлсону спецпосланник Трампа заявил, что не видит проблемы в том, что Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вернулись в состав России. Он напомнил, что это регионы с русскоязычным населением, и в них прошли референдумы.