Петросяна сняли с красавицей-блондинкой на поминках Бедроса Киркорова

В Сеть слили видео с поминок Бедроса Киркорова. На обед среди прочих знаменитостей пришел и Евгений Петросян, причем рядом с юмористом сидела не его жена Татьяна Брухунова, а молодая красавица-блондинка.

На кадрах видно, как артист с нежностью трогает девушку, а она отвечает взаимностью. Петросян даже предложил красотке провести магический ритуал. Судя по тому, что говорит в кадре Евгений Ваганович, он пытался отучить девушку от пагубного пристрастия к сигаретам, используя для этого технику внушения. Петросян двумя руками взял блондинку за голову, пристально смотрел ей в глаза и произносил фразы, после чего начал "выкидывать" дурные мысли из ее головы, ударяя ладонью о стол.

Рядом с парочкой сидел Филипп Киркоров. От творящейся под боком магии он аж бросил есть и с интересом наблюдал за происходящим. Потерявший отца певец был изумлен, но гостя не остановил.

После ритуала девушка, чью личность светские сплетники так и не установили, поблагодарила Петросяна и нежно взяла за руку.